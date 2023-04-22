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Доктор Мясников рассказал об опасности риса

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы на "России 1" предупредил об опасности риса.

Доктор Мясников рассказал об опасности риса
© Unsplash

По словам медика, из-за того, что у белого риса нет оболочки, его употребление способствует повышению сахара в крови. Это чревато инсулинорезистентностью, которая может вызвать ожирение и диабет.

Врач рекомендовал отдавать предпочтение бурому и красному рису, но также не злоупотреблять этими продуктами.

Александр Мясников назвал продукты для очистки сосудов

Мясников посоветовал готовить любой рис до состояния al dente, не давая ему развариваться. В противном случае, разрушается структура зерна, и гликемический индекс повышается.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников назвал необычный симптом рака кожи.

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