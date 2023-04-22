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Ученые доказали пользу клюквенного морса при профилактике цистита

Клюквенный сок или морс снижают вероятность того, что у женщины или ребенка возникнет цистит или другие инфекционные заболевания мочеполовых путей. Об этом сообщает News Medical.

Исследование провела некоммерческая организация "Кокран". Команда ученых делает обзоры на основе доказательной медицины.

В эксперименте "Кокрана" участвовало 9 тысяч человек. У женщин, которые пили клюквенный сок, риск повторного заражения инфекциями мочеполовых путей стал ниже на 25-30 %, а у детей — на 50%.

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