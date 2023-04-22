В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях кори и ОРВИ
В Роспотребнадзоре рассказали о сходствах и различиях кори и ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в первые 3-4 дня болезни симптомы практически не отличаются. Человека беспокоит насморк, кашель, боль в горле и повышенная температура. В некоторых случаях можно проявляться конъюнктивит.
При ОРВИ симптомы начинают угасать спустя 3-4 дня, а при кори усиливаются. Слабость становится сильнее, начинается слезоточивость глаз, отекают веки, появляется грубый кашель. При осмотре ротовой полости в этом случае можно увидеть красные пятна.
На 3-5 день у человека появляется сыпь, и в таком случае можно заподозрить корь в домашних условиях. В это же время температура становится выше, а также усиливается светобоязнь. На 4-5 день болезни назначаются дополнительные анализы на наличие кори.
Ранее сообщалось, как проявляется корь: симптомы заражения.