В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях кори и ОРВИ

В Роспотребнадзоре рассказали о сходствах и различиях кори и ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в первые 3-4 дня болезни симптомы практически не отличаются. Человека беспокоит насморк, кашель, боль в горле и повышенная температура. В некоторых случаях можно проявляться конъюнктивит.

При ОРВИ симптомы начинают угасать спустя 3-4 дня, а при кори усиливаются. Слабость становится сильнее, начинается слезоточивость глаз, отекают веки, появляется грубый кашель. При осмотре ротовой полости в этом случае можно увидеть красные пятна.