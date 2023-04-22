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Ученые выяснили, как появляется боль при отмене алкоголя

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Ученые выяснили, почему у алкоголиков при отмене спиртного возникают боли. Соответствующее исследование опубликовал Институт Скриппса.

Ученые выяснили, как появляется боль при отмене алкоголя
© Unsplash

Эксперты отметили, что у алкоголиков часто возникают боли разного характера, преимущественно головные. После отмены спиртного у таких людей появляется аллодиния. Так называется тип боли, при котором для обычных людей раздражителя нет, а у алкоголиков он есть.

Ученые на мышах проверили механизм возникновения боли. Грызунов разделили на три группы: пьющие, умеренно пьющие и непьющие. Выяснилось, что во всех трех группах при отмене алкоголя возникал болевой симптом. Однако у пьющих мышей он проходил при наличии повторного доступа к алкоголю.

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После этого врачи выяснили, что при появлении боли у разных групп появлялись разные типы воспаления. Это значит, что тип поли у пьющих, умеренно пьющих и непьющих людей отличается. Важно определять, какой именно тип неприятных ощущений появляется у человека, от этого зависит его лечение.

Ранее сообщалось, что употребление алкоголя отцом приводит к рождению детей с дефектами.

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