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Врачи создали тест для выявления биомаркеров рака с помощью флуоресцентных пептидов

Ученые создали новую систему диагностики рака на ранних стадиях. Об этом сообщает Университет штата Флорида.

Врачи создали тест для выявления биомаркеров рака
© Газета.Ru

При подозрении на рак пациенту часто проводят тест на биомаркеры рака. Это специфические вещества, выделяемые опухолью в процессе жизнедеятельности или здоровыми тканями под их влиянием.

Команда химиков Университета штата Флорида разработала новый тест для обнаружения таких онкомаркеров, связанных с несколькими типами рака. Система состоит из наночастиц золота и помеченных флуоресцентным красителем пептидов. Компоненты соединены химическим образом, а наночастицы золота удерживают краситель от свечения в присутствии УФ-лучей. Если во взятой на анализ жидкости пациента содержится ММР-14 — биомаркер различных видов рака, но чаще всего рака молочной железы — он разрывает связи в пептидах, отделяя фрагмент с красителем от золота. Если золото не поглощает энергию красителя, образец начинает светиться в ультрафиолете.

Свет, исходящий от образца, зависит от концентрации фермента и времени взаимодействия. Измеряя параметры этого света, врачи могут понять, как много биомаркеров рака содержится в моче или в крови пациента, и сделать вывод о его состоянии.

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