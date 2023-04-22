Врачи создали тест для выявления биомаркеров рака

Ученые создали новую систему диагностики рака на ранних стадиях. Об этом сообщает Университет штата Флорида.

© Газета.Ru

При подозрении на рак пациенту часто проводят тест на биомаркеры рака. Это специфические вещества, выделяемые опухолью в процессе жизнедеятельности или здоровыми тканями под их влиянием.

Команда химиков Университета штата Флорида разработала новый тест для обнаружения таких онкомаркеров, связанных с несколькими типами рака. Система состоит из наночастиц золота и помеченных флуоресцентным красителем пептидов. Компоненты соединены химическим образом, а наночастицы золота удерживают краситель от свечения в присутствии УФ-лучей. Если во взятой на анализ жидкости пациента содержится ММР-14 — биомаркер различных видов рака, но чаще всего рака молочной железы — он разрывает связи в пептидах, отделяя фрагмент с красителем от золота. Если золото не поглощает энергию красителя, образец начинает светиться в ультрафиолете.