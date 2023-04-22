Мясников назвал продукты для очистки сосудов

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал два продукта, которые помогут очистить сосуды. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

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По его словам, лучше и проще не чистить сосуд, а не засорять его. Для этого он призвал отказаться от вредных привычек, наладить питание: исключить жирное и соленое. Также стоит следить за физической активностью и контролировать содержание глюкозы и холестерина в крови.

Для того, чтобы происходила чистка сосудов, Мясников порекомендовал употреблять определенные продукты. Речь идет о грецком орехе и чесноке. По словам врача, эти продукты помогают чистить сосуды, что подтверждают различные медицинские исследования.

Он также призвал не ложиться в больницу под капельницу для чистки сосудов. Так, он отметил, что такой метод используют экстренно, а его плановое использование может быть опасно.