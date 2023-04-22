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Рост заболеваемости корью в России объяснили

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года традиционным периодом цикличности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рост заболеваемости корью в России объяснили
© Lenta.ru

В Роспотребнадзоре пояснили, что цикличность связана с постепенным накоплением населения без иммунитета.

В ведомстве добавили, что в основном корью заболевают не привитые россияне, а также мигранты из стран ближнего зарубежья, на их долю приходится около десяти процентов выявленных случаев.

Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия кори не угрожает жителям России, так как у населения хороший коллективный иммунитет.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что корь является крайне заразным инфекционным заболеванием, которое напоминает ОРВИ и грипп. Среди первых проявлений болезни специалист назвал высокую темперературу, конъяктивит, боли в мышцах и сильную резкую слабость и недомогание.

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