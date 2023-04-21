Геннадий Онищенко объяснил, кто входит в группу риска по кори
Группы риска по кори назвал бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, об этом сообщает РИА Новости.
По словам Геннадия Онишенко, больше всего рискуют заразиться корью сотрудники сфер торговли, транспорта и СМИ.
"Кто группа риска? торговля, транспорт, работники метрополитена, наземного транспорта, журналисты... Мы же через нос вдыхаем вирус кори..." - объяснил Геннадий Онищенко на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Также Онищенко отметил, что ежегодно в России рождаются 1-1,2 миллиона, из которых почти все проходят вакцинацию. А вот у взрослых иммунная память и особенности организма могут быть разными. Тем не менее, по мнению академика, стране не угрожает эпидемия кори, поскольку коллективный иммунитет сохраняется.
На сегодняшний день вспышки кори произошли в 44 регионах. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
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