"Кто группа риска? торговля, транспорт, работники метрополитена, наземного транспорта, журналисты... Мы же через нос вдыхаем вирус кори..." - объяснил Геннадий Онищенко на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Также Онищенко отметил, что ежегодно в России рождаются 1-1,2 миллиона, из которых почти все проходят вакцинацию. А вот у взрослых иммунная память и особенности организма могут быть разными. Тем не менее, по мнению академика, стране не угрожает эпидемия кори, поскольку коллективный иммунитет сохраняется.