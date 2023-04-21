Падение артериального давления ниже 100 мм рт. ст. является гипотонией и требует особого внимания. Об этом заявил врач-кардиолог, терапевт к. м. н. Азизхон Аскаров в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» .

Симптомы, такие как головокружение, слабость и учащенное сердцебиение, могут указывать на серьезные осложнения, такие как нарушения сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы или внутренних кровотечений.

Если у человека начинается головокружение, то ему нужно присесть и отдохнуть, а также плотно поесть и выпить чашку крепкого чая или кофе, заявил врач. Если состояние улучшается в течение 10-15 минут, то, по его словам, нет необходимости беспокоиться и принимать какие-либо дополнительные меры. В случае если симптомы не исчезают или ухудшаются, нужно обратиться за консультацией к специалисту.