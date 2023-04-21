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53 минуты назад

Кардиолог Аскаров перечислил тревожные симптомы при гипотонии

Катерина Саломе

Падение артериального давления ниже 100 мм рт. ст. является гипотонией и требует особого внимания. Об этом заявил врач-кардиолог, терапевт к. м. н. Азизхон Аскаров в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Симптомы, такие как головокружение, слабость и учащенное сердцебиение, могут указывать на серьезные осложнения, такие как нарушения сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы или внутренних кровотечений.

Анализы, необходимые при частых головных болях

Если у человека начинается головокружение, то ему нужно присесть и отдохнуть, а также плотно поесть и выпить чашку крепкого чая или кофе, заявил врач. Если состояние улучшается в течение 10-15 минут, то, по его словам, нет необходимости беспокоиться и принимать какие-либо дополнительные меры. В случае если симптомы не исчезают или ухудшаются, нужно обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее мы писали о том, что Мясников рассказал о головной боли, которая чревата инсультом.

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