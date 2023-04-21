$81.62-0.0489.46+0.09
1 час назад

Иммунолог Болибок назвал тяжелые последствия кори

Катерина Саломе

Врач-иммунолог Владимир Болибок предупреждает, что при заболевании корью могут возникнуть тяжелые осложнения в виде пневмонии. Его слова приводит «Говорит Москва».

По словам медикам, проблемы с иммунитетом могут возникнуть не сразу. По его словам, они могут наблюдаться у пациентов в течение полугода после кори.

72% россиян без иммунитета: как понять, грозит ли вам корь

Возникающий паралич иммунной системы, который называется коревая анергия, может стать причиной подверженности инфекциям, заявил медик. Эти последствия грозят как взрослым, так и детям.

Ранее мы писали о том, что иммунолог назвала способ защититься от кори.

Новости,Видео,Владимир Болибок,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий