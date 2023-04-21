Врач-иммунолог Владимир Болибок предупреждает, что при заболевании корью могут возникнуть тяжелые осложнения в виде пневмонии. Его слова приводит «Говорит Москва».

По словам медикам, проблемы с иммунитетом могут возникнуть не сразу. По его словам, они могут наблюдаться у пациентов в течение полугода после кори.

Возникающий паралич иммунной системы, который называется коревая анергия, может стать причиной подверженности инфекциям, заявил медик. Эти последствия грозят как взрослым, так и детям.

Ранее мы писали о том, что иммунолог назвала способ защититься от кори.