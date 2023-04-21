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Терапевт Романенко рассказала, что противопоказано при высокой температуре

Когда поднимается температура, не стоит делать согревающие процедуры, а также пить алкоголь и горячие напитки. Об этом терапевт Татьяна Романенко рассказала Москве 24.

По словам доктора, согревающие напитки только усилят жар. Можно пить воду или несладкий чай, но температуры человеческого тела.

Кроме того, нельзя делать ингаляции или парить ноги. Такие процедуры только усиливают кровоток, провоцируя жар. Они также могут стать причиной обезвоживания.

Три вопроса доктору о температуре на фоне стресса

Усилят нагрузку на организм и алкогольные напитки. Высокая температура чаще всего бывает следствием инфекции, и выделительным органам приходится работать с повышенной нагрузкой. Алкоголь повысит токсическое воздействие на печень, а также может вызвать спазм сосудов, что сделает температуру тела еще выше.

Врач также напомнила, когда можно снижать температуру. Это допустимо, когда она поднялась выше 38 градусов.

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