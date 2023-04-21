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Терапевт Хухрев перечислил, что необходимо включить в дачную аптечку

Собираясь на дачу, важно взять солнцезащитное средство, лекарство от аллергии и некоторые другие средства. Об этом радио "Спутник" рассказал терапевт Алексей Хухрев.

По словам эксперта, антигистаминный препарат пригодится, если возникнет аллергия на пыльцу или укус насекомого. Должны быть под рукой также пластырь, зеленка, йод.

Стоит включить в аптечку и средство, которое принимают при отравлении. В случае, когда у человека начинается рвота или диарея, важно восстановить электролиты в организме, чтобы он не ослаб, и отвезти в больницу.

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Есть и препараты, которые в дачную аптечку добавлять не стоит, отметил врач. Например, антибиотики и лекарства, нормализующие пищеварение, может назначить только доктор конкретному пациенту. Кроме того, не нужно запасаться средствами от укусов змей или клещей: в таких ситуациях необходимо незамедлительно ехать в больницу, а не пытаться справиться с проблемой самостоятельно.

Ранее "Рамблер" писал об опасностях, которые подстерегают на даче и рыбалке.

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