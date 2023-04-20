Иммунолог назвала способ защититься от кори

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева рассказала, как обезопасить себя в период вспышки кори. Об этом она сообщила в беседе с каналом "360".

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По словам медика, единственный способ защититься от кори — это проверить свой иммунитет и сделать вакцину. Вакцинируют от этого заболевания еще в детстве, однако с возрастом иммунитет снижается. Иногда он может исчезнуть совсем.

Врач порекомендовала проверить способность иммунитета противостоять вирусу кори и при необходимости вакцинироваться повторно. В группе риска находятся беременные женщины и люди с иммунодефицитом.

Иммунолог назвала корь очень заразным заболеванием, которое протекает в тяжелой форме. До появления вакцин смертность от него была на высоком уровне. Сейчас ситуация улучшилась.