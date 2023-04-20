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1 час назад

Врачи с Первого канала назвали разрушающие иммунитет привычки

Lenta.ruиещё 2

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус и его соведущая, врач-терапевт Елена Малышева, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили привычки, которые разрушают иммунитет. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Врачи назвали разрушающие иммунитет привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одной из вредных для иммунитета привычек специалисты назвали пересаливание пищи. По словам Продеуса, при повышенном количестве соли в организме иммунные клетки перестают работать. В результате, как уточнил врач, это может привести к тому, что человек становится уязвим перед различными инфекциями и может приобрести аутоиммунное заболевание.

«Что такое аутоиммунные болезни? Это когда иммунные клетки начинают уничтожать организм, это может быть рассеянный склероз и ревматоидный артрит», — пояснила Малышева.

Также Продеус предостерег от слишком частого использования смартфонов и других устройств. «В Великобритании провели специальные исследования, сравнили людей, которые используют гаджеты разное количество времени. Оказалось, что только снижение использования гаджетов на 15 минут в день, на 15 процентов снижает риски респираторных инфекций», — сказал он.

Среди других привычек, негативно влияющих на иммунитет, врачи назвали пропуск завтрака и несоблюдение режима сна. Продеус подчеркнул, что для здоровья иммунитета нужно ложиться спать в 23:00, потому что, по его словам, в это время иммунные клетки начинают восстанавливаться.

Ранее Продеус в программе «Жить здорово!» рассказал, какие надписи на этикетках продуктов вводят покупателей в заблуждение. В их числе специалист назвал пометки «без ГМО» и «без глютена».

Новости,Андрей Продеус,Елена Малышева,Первый канал,
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