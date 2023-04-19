Ирина Голубкова, врач-терапевт, назвала способы по предотвращению инфаркта. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

В первую очередь, по словам эксперта, необходимо поддерживать оптимальный вес. Избыточная масса тела может способствовать поражению сосудов, от чего появляется риск инфаркта. Она посоветовала употреблять больше полезных жиров, овощей и фруктов.

Голубкова посоветовала следить за своей физической активностью. В случае сидячего образа жизни у человека ухудшается кровообращение. Также стоит сократить количество стресса в жизни, так как он негативно влияет на сердце.