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1 час назад

Терапевт Голубкова перечислила способы профилактики инфаркта

Мария Каткова

Ирина Голубкова, врач-терапевт, назвала способы по предотвращению инфаркта. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

В первую очередь, по словам эксперта, необходимо поддерживать оптимальный вес. Избыточная масса тела может способствовать поражению сосудов, от чего появляется риск инфаркта. Она посоветовала употреблять больше полезных жиров, овощей и фруктов.

Кардиолог назвала утренний симптом скорого инфаркта

Голубкова посоветовала следить за своей физической активностью. В случае сидячего образа жизни у человека ухудшается кровообращение. Также стоит сократить количество стресса в жизни, так как он негативно влияет на сердце.

Ранее сообщалось, что кардиолог назвала неочевидные симптомы инфаркта.

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