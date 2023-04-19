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3 часа назад

Онколог Черемушкин рассказал, как защитить себя в отпуске

Мира Маркина

Тем, кто едет в отпуск в жаркую страну, необходимо тщательно выбирать место отдыха, а также защищать кожу от солнца. Об этом News.ru рассказал онколог Евгений Черемушкин.

По словам доктора, рак кожи возникает чаще других онкологических заболеваний. При этом его риск появляется не только при хронических болезнях, но и при заражении инфекцией. Поэтому стоит воздержаться от поездок в страны с плохой ситуацией по вирусам и инфекциям.

Ускорить развитие рака могут также вредные привычки и неправильное питание. Регулярные ожоги слизистой оболочки, как, например, при курении, в определенный момент приведут к раку.

Как не заразиться кишечной инфекцией в отпуске

Помимо этого, Черемушкин отмечает, что на организм негативно воздействуют долгие перелеты. Смена климата и часовых поясов также отрицательно влияют на иммунную систему. Если без долгого перелета обойтись не получится, лучше, чтобы поездка длилась долго и следующая дорога предстояла бы нескоро.

Ранее "Рамблер" писал о самом выгодном для отпуска летнем месяце.

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