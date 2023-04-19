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Елена Малышева назвала опасность обезболивающих

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллега Герман Гандельман рассказали о том, чем опасны обезболивающие для человека. Об этом она сообщила в эфире программы "Жить здорово".

Гандельман рассказал, что при приеме обезболивающих препаратов нужно следить за желудком. По его словам, эти лекарства приводят к тому, что защитные вещества в желудке перестают вырабатываться. Поэтому они могут раздражать желудок и приводить к появлению язвы.

Врач заявил об опасности длительного приема одного вида лекарств

Малышева дополнила, что обезболивающие могут быть вредны для гипертоников, так как повышают давление. Также они блокируют в организме все вещества, которые способствуют расширению сосудов.

Ранее сообщалось, что ученые с помощью медведей нашли механизм лекарства от тромбов.

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