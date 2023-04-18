Врач-онколог Иван Карасев рассказал, когда изжога может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Подробностями эксперт поделился в беседе с " Российской газетой ".

По словам медика, изжога возникает когда клапан, который находится в конце пищевода, начинает пропускать содержимое желудка обратно в пищевод:

"Когда смесь кислоты вместе с содержимым желудка попадает в пищевод, становится неприятно, потому что слизистая пищевода не рассчитана на такие обстоятельства".

Карасев рассказал, что беспокоиться следует, когда изжога приобретает систематический характер. По словам онколога, частая изжога может сигнализировать как о "поломке" клапана, так и о гастрите или язве, о проблемах с кислотностью, а также указывать на опухолевый процесс в желудке.