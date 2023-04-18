$81.60-0.0389.57-0.09

Онколог Карасев рассказал о скрытой опасности изжоги

Врач-онколог Иван Карасев рассказал, когда изжога может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Российской газетой".

По словам медика, изжога возникает когда клапан, который находится в конце пищевода, начинает пропускать содержимое желудка обратно в пищевод:

"Когда смесь кислоты вместе с содержимым желудка попадает в пищевод, становится неприятно, потому что слизистая пищевода не рассчитана на такие обстоятельства".

Чем опасна изжога и как быстро избавиться от нее

Карасев рассказал, что беспокоиться следует, когда изжога приобретает систематический характер. По словам онколога, частая изжога может сигнализировать как о "поломке" клапана, так и о гастрите или язве, о проблемах с кислотностью, а также указывать на опухолевый процесс в желудке.

Ранее россиянам объяснили, чем опасна регулярная изжога.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий