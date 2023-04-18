Врач-терапевт Татьяна Романенко сообщила, что онемение конечностей может являться предупреждающим сигналом о различных заболеваниях. Ее слова приводит "Москва 24".

Так, по словам специалиста, при сахарном диабете может развиваться диабетическая нейропатия. Она вызывает поражение нервных волокон глюкозой и может привести к онемению рук и ног, ощущению жжения и мурашек.

Также, уточнила эксперт, симптомом опухолевых процессов в головном мозге может быть онемение конечностей. Врач отметила, что оно также может возникать при различных инфекционных заболеваниях, когда вирусы поражают нервные волокна и вызывают нарушение чувствительности и болевые ощущения.

Кроме того, онемение конечностей может быть связано с патологиями позвоночника или неудобным положением тела, объяснила доктор. В таком случае, по ее словам, происходит временное нарушение функционирования нервных волокон.

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