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1 час назад

Онколог Мяснянкин назвал симптом рака, заметный по состоянию ногтей

Диана Товсепова

Врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал об основном признаке онкологии, заметном по состоянию ногтей.

Онколог назвал симптом рака, заметный по состоянию ногтей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам врача, опасным симптомом может стать появление полосок разной окраски на ногте. Цвет полосок может меняться от коричневого до черного цветов, а сами пятна могут занимать все ногтевое ложе или его часть.

Онколог порекомендовал обращать внимания на то, в каком состоянии сейчас находятся ногти. Например, ломкость и трещины на ногтях могут говорить о грибке, но если грибок исключен, то стоит обратиться к онкологу. Такие симптомы могут говорить о меланоме или других типах онкологических заболеваний.

По словам врача, негативно может сказаться ультрафиолетовый свет, с помощь которого сушится покрытие гель-лака. врач объяснил, что обычные лаки безопаснее.

Что нужно знать, чтобы отрастить здоровые ногти

Ранее мы писали о том, из-за чего ногти становятся ребристыми.

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