Онколог назвал симптом рака, заметный по состоянию ногтей

Врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал об основном признаке онкологии, заметном по состоянию ногтей.
Так, по словам врача, опасным симптомом может стать появление полосок разной окраски на ногте. Цвет полосок может меняться от коричневого до черного цветов, а сами пятна могут занимать все ногтевое ложе или его часть.
Онколог порекомендовал обращать внимания на то, в каком состоянии сейчас находятся ногти. Например, ломкость и трещины на ногтях могут говорить о грибке, но если грибок исключен, то стоит обратиться к онкологу. Такие симптомы могут говорить о меланоме или других типах онкологических заболеваний.
По словам врача, негативно может сказаться ультрафиолетовый свет, с помощь которого сушится покрытие гель-лака. врач объяснил, что обычные лаки безопаснее.
Ранее мы писали о том, из-за чего ногти становятся ребристыми.