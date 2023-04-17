Зубная имплантация сегодня – хорошо отработанный протокол действий. Но иногда пациенты жалуются, что их имплант куда-то «ушел». Почему вживленная в костную ткань конструкция может сместиться и чья это ошибка, объяснил в беседе с «ФедералПресс» стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

«Главное условие, которое должно быть выполнено при установке импланта, – это достаточный объем костной ткани вокруг него (1,5–2 мм). Тогда питание кости будет на должном уровне. А если же у пациента кость узкая или между зубов мало места, то трофика (собственный метаболизм) костной прослойки нарушается, что потом может привести к ее полному рассасыванию. Так имплант может сначала зафиксироваться и стоять, а со временем раскачаться и «уйти», утянув за собой соседние зубы», – объяснил стоматолог.

Чтобы этого не произошло, врач должен порекомендовать создание дополнительного объема за счет костной пластики – она улучшает условия для импланта, добавил Ешидоржиев.

Если пациенту устанавливают, например, уже четвертую по счету зубную конструкцию, а специалист настаивает на костной пластике, в которой ранее не было надобности, – это не его прихоть. У одного человека плотность кости во всех местах различается. Обычно ее состояние контролируют на профосмотрах с помощью рентгена.

«Второй момент – пациенты «забивают» на имплант после того, как привыкнут к нему. Но для конструкции важно здоровье десны, поэтому ухаживать за вставными зубами надо так же, как и за собственными. Скопление камня вокруг приведет к оголению десны и появлению десневого кармана», – добавил врач.

Несмотря на то, что стабильность импланта действительно выше, чем у родных зубов, он все равно со временем может «уйти».

А еще нужно понимать, что поверхность вживленной конструкции шероховатая – не такая гладкая как эмаль. За нее крепко цепляется ненужная микрофлора, поэтому чистить зубы надо еще тщательнее, заключил собеседник.