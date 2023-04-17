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Медики предложили сократить использование одноразовых предметов в хирургии

Ученые из Медицинской школы Брайтона и Сассекса и Уорикского университета выяснили, что одноразовые хирургические изделия составляют две трети углеродного следа продуктов, используемых в хирургических операциях. Исследование опубликовано в Journal of the Royal Society of Medicine.

Медики предложили сократить использование одноразовых предметов в хирургии
© Газета.Ru

Авторы рассмотрели пять наиболее распространенных типов хирургических операций, проводимых в Англии. Они выяснили, что 68% углеродных выбросов приходится на одноразовые предметы, например, халаты и простыни. При этом относительно небольшое количество продуктов (23%) отвечало за более чем 80% углеродного следа продукта. Это указывает на то, что стратегии по сокращению выбросов парниковых газов, связанных с хирургическими операциями, должны быть сосредоточены на нескольких продуктах с наибольшим уровнем выбросов, как правило, на больших одноразовых (часто пластиковых) предметах.

Стратегии по уменьшению углеродного следа могут снизить объем выбросов на треть и включают отказ от нестерильных перчаток, которые можно заменить мытьем рук, а также удаление редко используемых предметов из наборов с инструментами.

Исследователи также предполагают, что у ряда одноразовых продуктов с высоким содержанием углерода есть многоразовые альтернативы. Также нет никаких доказательств того, что многоразовые хирургические ткани, обеспечивающие значительное снижение углеродного следа, могут отразиться на исходах операций.

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