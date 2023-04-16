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58 минут назад

Дерматокосметолог развеял миф о вреде татуировок

Мослента

Миф о вреде татуировок развеял в беседе с «Мослентой» врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. Он связал с нанесением татуировки повышение иммунитета.

Дерматокосметолог развеял миф о вреде татуировок
Фото: МослентаМослента

По мнению эксперта, иммунитет выше у тех, кто набивал нательные рисунки неоднократно. Кроме того, на татуированных участках кожи снижается потоотделение. Однако тут нужно быть осторожными: если рисунки покрывают значительную часть тела, долго находиться на солнце крайне нежелательно: есть риск получить тепловой удар или перегрев из-за пониженного потоотделения.

Опасным нанесение тату становится только из-за некомпетентности мастеров и их безответственного отношения к своей работе. Если не соблюдать правила асептики и антисептики, плохо обрабатывать инструментарий или неправильно его хранить, есть риск занести клиенту через кожу целый ряд инфекций. Это может быть вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатит С, вирус папилломы человека (ВПЧ), сифилис и различные виды бактерий, включая стафилококк. По словам дерматокосметолога, у клиентов тату-салонов все чаще стала встречаться аллергия на чернила.

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