Врач объяснила, как сдержать сезонную аллергию

Сезонная аллергия может начаться в любом возрасте и, увы, вылечить ее полностью нельзя. Но можно облегчить симптомы заболевания. О способах сдержать поллиноз изданию «Газета.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог Александра Филева.

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По словам эксперта, наиболее распространенной мерой в борьбе с сезонной аллергией являются антигистаминные средства. В каждом конкретном случае препараты должен подбирать специалист.

Действенным методом также Филева называет аллерген-специфическую иммунотерапию. Пациенту в организм постепенно вводят аллергены, к которым со временем начинает адаптироваться иммунитет и в итоге перестает на них реагировать.

Также облегчить симптомы сезонной аллергии могут и простые бытовые привычки. Например, эксперт советует регулярно проводить влажную уборку, приходя домой, сразу снимать с себя одежду и отправлять ее в стирку, чаще проветривать квартиру (здесь с оговоркой: если у вас аллергия на цветение, следует проветривать помещение через специальные приборы, либо открывать окна в дождь).

Филева советует также пользоваться средствами индивидуальной защиты: марлевыми повязками или масками, выходя из дома, и следить за влажностью воздуха в квартире: она не должна быть ниже 40-45%.