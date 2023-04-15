Врачи опровергли слухи о влиянии газировки на развитие почечной недостаточности

Сообщения о влиянии газировки на развитие почечной недостаточности стали все чаще появляться в Сети, однако медики из Катара заявили, что это всего лишь миф.

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Почечная недостаточность является очень серьезным заболеванием. Оно может быть вызвано различными факторами, например, высоким артериальным давлением, диабетом и так далее. Однако употребление газированных напитков в эти факторы точно не входит, отметили специалисты.