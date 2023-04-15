Врачи опровергли слухи о влиянии газировки на развитие почечной недостаточности

Сообщения о влиянии газировки на развитие почечной недостаточности стали все чаще появляться в Сети, однако медики из Катара заявили, что это всего лишь миф.
Почечная недостаточность является очень серьезным заболеванием. Оно может быть вызвано различными факторами, например, высоким артериальным давлением, диабетом и так далее. Однако употребление газированных напитков в эти факторы точно не входит, отметили специалисты.
Однако подобные напитки способствуют другому недугу, а именно образованию камней в почках.Это происходит из-за фосфорной кислоты, которая вызывает изменения в мочевыделительной системе, пишет издание Al Jazeera.