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39 минут назад

Врачи опровергли слухи о влиянии газировки на развитие почечной недостаточности

Слово и Дело

Сообщения о влиянии газировки на развитие почечной недостаточности стали все чаще появляться в Сети, однако медики из Катара заявили, что это всего лишь миф.

Врачи опровергли слухи о влиянии газировки на развитие почечной недостаточности
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Почечная недостаточность является очень серьезным заболеванием. Оно может быть вызвано различными факторами, например, высоким артериальным давлением, диабетом и так далее. Однако употребление газированных напитков в эти факторы точно не входит, отметили специалисты.

Однако подобные напитки способствуют другому недугу, а именно образованию камней в почках.Это происходит из-за фосфорной кислоты, которая вызывает изменения в мочевыделительной системе, пишет издание Al Jazeera.

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