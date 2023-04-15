Онколог назвал первые признаки рака легкого

По словам эксперта, самым частым признаком рака легкого на первой стадии является сильный кашель, болезненные ощущения в груди, одышка и частые инфекционные заболевания дыхательной системы.

Со временем у пациента появляются кровь в мокроте, резкая потеря веса, слабость, анемия.

Диагностировать рак легкого можно при помощи рентгенографии, КТ, бронхоскопии с биопсией. При этом эксперт отметил, что флюорография не выявит новообразование в легких.