Птичий грипп находится в четырех мутациях от того, чтобы перейти к человеку

Вирус птичьего гриппа находится в четырех мутациях от того, чтобы перейти к человеку и спровоцировать пандемию. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, в последние годы вирусу были предоставлены широкие возможности для распространения, поскольку он свирепствует среди птиц и млекопитающих во всем мире. При этом каждый раз, когда вирус начинает размножаться в новом хозяине, он получает еще один шанс мутировать и потенциально получить одну из этих смертоносных черт.