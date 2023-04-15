Россиянам назвали способ поддерживать иммунитет в межсезонье

Из-за массового снижения иммунитета в межсезонье возникает волна вирусных заболеваний, при переохлаждении россиянам становится легче заразиться инфекцией. Способ поддерживать иммунитет в межсезонье в беседе с «Известиями» назвала врач общей практики Екатерина Серебренникова.

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«Снизить риски вирусных заболеваний в межсезонье можно путем закаливания иммунитета. Помогают в этом закаливающие процедуры, с этой целью полезно, например, умываться прохладной водой», — предложила врач, подчеркнув, что такие процедуры следует вводить постепенно.

Специалист напомнила, что погода в межсезонье изменчивая, поэтому россиянам стоит продумать свой образ так, чтобы в случае необходимости можно было снять часть одежды или, напротив, утеплиться.

Серебренникова также обратила внимание на растущее число аллергических реакций в этот период. Их, по ее словам, нередко принимают за простуду. Врач добавила, что аллергики, как правило, знают причины своей аллергии и заранее принимают меры предосторожности.

Кроме того, она указала на пользу медицинских масок, которые могут помочь защититься от пыльцы и вирусов, а также посоветовала чаще мыть руки и реже трогать глаза и лицо.