Врач заявила о серьезных побочных эффектах фиточая

Фиточай – это сбор трав, которые обладают мочегонными, слабительными или восстанавливающими свойствами.

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Гастроэнтеролог Мария Исайкина из Клинического центра Сеченовского университета рассказала в интервью агентству городских новостей "Москва" о его побочных эффектах.

Так, отмечает врач, употребление фиточая для похудения может оказать негативное влияние на работу кишечника. Это связано с тем, что в его составе содержатся экстракты, которые могут действовать мочегонно и слабительно, что может привести к нарушению электролитного баланса и функции кишечника. Кроме того, эффект от употребления фиточаев неустойчив и может привести к возврату потерянных килограммов после прекращения их употребления.

Помимо этого, подчеркнула эксперт, употребление травенных сборов может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как дисфункция почек. Не менее опасным фактором является отсутствие сертифицированного контроля качества чайных напитков, что может привести к наличию в них опасных веществ в высоких дозах, таких как диуретики и сибутрамин, которые могут причинить вред организму.

Врач напомнила, что также существуют другие методы похудения, которые могут нанести вред организму. Например, монодиеты, такие как гречневая или шоколадная, могут вызвать синдром рикошета, когда после окончания диеты пациенты набирают еще больший вес.

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