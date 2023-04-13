Исследования Техасского университета A&M показывают, что употребление алкоголя отцом до зачатия также связано с дефектами роста, которые влияют на развитие мозга, черепа и лица его детей.

Исследования алкогольного синдрома плода (ФАС) посвящены исключительно воздействию алкоголя на мать. Однако, ученые решили бросить вызов существующим стереотипам и выяснить, что происходит, когда мать, отец или оба родителя употребляют алкоголь.

В новой статье, опубликованной в Журнале клинических исследований, ученые обнаружили, что употребление алкоголя мужчинами до зачатия вызывает ФАС, дефекты роста мозга и лица.

«Мы обнаружили, что воздействие на мужчин на самом деле приводит к определенным черепно-лицевым различиям гораздо чаще, чем воздействие спиртного на матерей, поэтому этот эффект программирования, который происходит через семенную жидкость, оказывает глубокое влияние на форму лица, рост и пропорции различных черт лица», — объяснили ученые.

По словам исследователей, когда алкоголь пил отец, ученые отмечали более глубокий сдвиг в пропорциях лица потомства.

Таким образом, ученые доказали, что не только пагубные пристрастия матери ребенка влияют на его развитие. Таким образом признается, что состояние здоровья мужчины также важно для исхода беременности и здоровья плода.