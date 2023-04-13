Кардиологи из Университета Восточной Финляндии выяснили, что сидячий образ жизни в подростковом возрасте способен привести к увеличению сердца. Соответствующая научная статья появилась в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Ученые исследовали, как малоподвижный образ жизни, а также легкая, умеренная и высокая физическая активность влияют на структуру и работу сердца. Медики изучали данные 530 семнадцатилетних подростков.

Выяснилось, что и малоподвижный образ жизни, и физическая активность разной интенсивности были связаны с увеличением размера сердца. Тем не менее масса сердца при сидячем образе жизни становилась в три раза больше, чем при наличии физической активности. Легкая физическая нагрузка не увеличивала сердце, но улучшала его функционирование. Результаты подростков с нормальным весом и ожирением были одинаковыми.

У взрослых увеличение массы сердца на 5 г/м2 способно сделать риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти на 7-20% выше. По мнению исследователей, у подростков повышение сердечной массы можно считать приемлемым негативным побочным эффектом, учитывая преимущества для здоровья, которые дает физическая активность.