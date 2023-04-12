Дефицит фолиевой кислоты связан с редкой болезнью суставов

Ученые выяснили, что нехватка фолиевой кислоты в организме может спровоцировать редкую болезнь — синдром Элерса-Данлоса. Она характеризуется слабыми суставами и хрупкими сосудами. Исследование опубликовано в журнале Heliyon.

Исследователи пришли к выводу, что нехватка витамина В9 (фолиевой кислоты) вызвана MTHFR — особым геном. Он, в свою очередь, делает людей предрасположенными к синдрому Элерса-Данлоса.

Синдром Элерса-Данлоса — редкое заболевание, которое характеризуется слабыми суставами, слишком эластичной и тонкой кожей, а также хрупкими сосудами. Люди с этим синдромом чаще других страдают от травм, вывихов и разрыву мягких тканей. У них плохо заживают раны и часто появляются шрамы на теле.