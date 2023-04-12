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Кардиолог Кулакова рассказала, когда нужно вызывать скорую при аритмии

Кардиолог, кандидат медицинских наук и аритмолог Евгения Кулакова рассказала, когда нужно вызывать скорую помощь при аритмии и как снять симптомы. Об этом сообщает "Москва 24".

Скорую помощь при наличии аритмии нужно вызывать, если пульс снизился до менее 40 ударов в минуту, давление упало до показателя 100 на 60 и ниже, а также у человека есть головокружение и эпизоды потери сознания. При тахикардии необходима помощь врача, если высокий пульс держится более 30 минут на уровне около 120 ударов в минуту.

Если человек страдает от брадикардии, то есть низкого показателя пульса, то в этом случае нужно подложить под ноги валик, чтобы они находились выше уровня сердца. Иногда брадикардия появляется после отдыха и приема лекарств. При таком понижении пульса состояние не ухудшается, и тогда прибегать к лечению не нужно.

Кардиохирург рассказал, как почувствовать аритмию

Также аритмия может выражаться учащенным сердцебиением — тахикардией. Она характеризуется пульсом выше 90 ударов в минуту. При таком состоянии нужно выпить воды, открыть окно и лечь на спину, освободив шею и грудь. Также можно употреблять успокоительные, которые есть в аптечке.

Ранее сообщалось, что кардиолог назвала неочевидные симптомы инфаркта.

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