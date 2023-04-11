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Эндокринолог Нечаева перечислила неочевидные причины жира на талии

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Лишний вес может быть связан не только с нездоровым образом жизни, но и с нарушением гормонального фона. Об этом эндокринолог Дарья Нечаева рассказала изданию "Доктор Питер".

По словам эксперта, одна из самых частых причин, не имеющих отношения к перееданию и низкой физической активностью, — гормональный дисбаланс из-за некорректной работы эндокринной системы. Причиной нарушений могут стать возрастные изменения, генетическая предрасположенность или долгий стресс.

Во время стресса выбрасывается кортизол, из-за которого накапливается подкожный и абдоминальный жир. Параллельно влиять на вес могут привычки заедать стресс сладким или запивать алкоголем. В этой ситуации помогут отдых на природе, спортзал и здоровый сон.

Ученые нашли добавку, которая поможет избавиться от лишнего веса

У мужчин лишний жир на талии может образоваться из-за сниженного уровня тестостерона или большого количества гормона роста. У женщин с избытком мужских гормонов связан синдром поликистозных яичников, для которого также характерен набор массы.

Дарья Нечаева рекомендует после 40 лет регулярно уделять время физической активности, а также уменьшать порции пищи на 10% каждые 10 лет.

Эксперт напоминает, что нездоровые пищевые привычки, в свою очередь, могут провоцировать гормональные нарушения. В таком случае неправильный образ жизни порождает медицинские проблемы, и все в совокупности плохо отражается на физической форме человека.

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