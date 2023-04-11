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1 час назад

Стало известно о первой смерти от птичьего гриппа H3N8 в Китае

Мария Иглина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что женщина на юге Китая, у которой был обнаружен птичий грипп H3N8, скончалась. Это стало первой смертью от этой болезни среди людей. Об этом сообщает BNO News.

Стало известно о первой смерти от птичьего гриппа H3N8 в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О заражении птичьим гриппом H3N8 56-летней женщины из города Чжуншань тало известно 26 марта. 10 апреля она была госпитализирована с тяжелой пневмонией и впоследствии скончалась. Сообщается, что у женщины было несколько основных заболеваний, в том числе множественная миелома.

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Также в сообщении ВОЗ говорится, что ни у кого из близких контактов пациентки не развилась инфекция и не появились симптомы заболевания.

Ранее ученые сравнили смертность от гриппа и "омикрона".

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