Директор Института мозга ФГБНУ НЦН, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, невролог Сергей Иллариошкин рассказал о первых симптомах, по которым можно определить болезнь Паркинсона. Подробностями он поделился на пресс-мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона, передает "Газета.Ru".

Так, по словам эксперта, первые симптомы болезни Паркинсона связаны с двигательными нарушениями пациента. К ним можно отнести замедленность движений, слабо выраженную мимику, нарушения мелкой моторики, скованность мышц, тремор.

Кроме этого, Иллариошкин сообщил, что за десять-двадцать лет до развития моторных симптомов болезнь проявляет себя нарушениями сна, проблемами желудочно-кишечного тракта, снижением обоняния, повышенной тревожностью.

Медик добавил, что раннее лечение болезни Паркинсона способно уменьшить симптомы и улучшить самочувствие.