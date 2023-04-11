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10 минут назад

Невролог Иллариошкин назвал первые симптомы болезни Паркинсона

Мария Иглина

Директор Института мозга ФГБНУ НЦН, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, невролог Сергей Иллариошкин рассказал о первых симптомах, по которым можно определить болезнь Паркинсона. Подробностями он поделился на пресс-мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона, передает "Газета.Ru".

Так, по словам эксперта, первые симптомы болезни Паркинсона связаны с двигательными нарушениями пациента. К ним можно отнести замедленность движений, слабо выраженную мимику, нарушения мелкой моторики, скованность мышц, тремор.

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Кроме этого, Иллариошкин сообщил, что за десять-двадцать лет до развития моторных симптомов болезнь проявляет себя нарушениями сна, проблемами желудочно-кишечного тракта, снижением обоняния, повышенной тревожностью.

Медик добавил, что раннее лечение болезни Паркинсона способно уменьшить симптомы и улучшить самочувствие.

Ранее ученые нашли, как улучшить качество жизни при болезни Паркинсона.

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