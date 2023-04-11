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Лор Ризаев перечислил болезни, из-за которых может пропадать голос

Потеря голоса может указывать на заболевания щитовидной железы, гастроэзофагеальный рефлюкс и некоторые другие диагнозы. Об этом оториноларинголог Антон Ризаев рассказал "Ленте.ру".

Лор перечислил болезни, из-за которых может пропадать голос
© Pxhere

Чаще всего голос пропадает при ларингите — воспаление гортани из-за инфекции, курения или голосового перенапряжения. Это профессиональная болезнь для дикторов, учителей, певцов и других людей, чья работа связана с голосом.

При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, или ГЭРБ, кислота из желудка попадает в пищеварительный тракт. Это обжигает слизистую, и возникает воспаление. Голос может пропасть также из-за рака гортани, говорит Ризаев.

Почему пропадает голос и как его вернуть: мнение врача

Специалист также предупреждает, что пропажа голоса может быть связана с бронхитом, астмой или различными болезнями щитовидной железы. Когда возникает такой симптом, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, чтобы выяснить причину его появления и спланировать лечение.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как восстановить голос после простуды.

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