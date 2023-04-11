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Флеболог Ширинбек перечислил основные причины развития варикоза

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По статистике, каждая четвертая женщина и каждый десятый мужчина страдают от варикоза. Большое количество факторов может способствовать началу развития этой болезни, но, согласно мнению руководителя центра флебологии «СМ-Клиника» Олими Ширинбека, одним из главных является генетика.

Врач утверждает, что генетические изменения структуры венозной стенки могут привести к ее податливости и расширению, что и вызывает варикоз. Эти изменения могут передастся от матери к ребенку, сообщает доктор, которого цитирует РИАМО.

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Кроме генетики, образ жизни также является важным фактором риска. Недостаток движения, лишний вес, курение и профессия могут повысить риск развития варикоза. У женщин также есть дополнительные факторы, такие как беременность и применение гормональных препаратов, которые могут усугубить ситуацию.

Ранее мы писали о том, что нужно делать для укрепления сосудов.

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