После 40 лет многие замечают, что у них растет живот, а на талии концентрируется жир. Эндокринолог Дарья Нечаева рассказала, почему так происходит.

По словам врача, ожирение бывает первичное и вторичное. Первый тип связан с систематическим перееданием и низкой физической активности. Вторичное ожирение с этим не связано, набор избыточного веса развивается по другим причинам.

Первая причина связана с генетической предрасположенностью. Если в семье есть проблемы с лишним весом, то стоит заранее позаботиться о своем питании и активности.

Другим фактором становится постоянный стресс. Он провоцирует выброс кортизола, который стимулирует накопление подкожного и абдоминального жира.

Иногда люди заедают стресс шоколадками или "запивают" спиртным, которое также калорийно. В таком случае нужно снимать стресс физической активностью.

Третья причина связана с возрастными изменениями. С годами тормозится обмен веществ, поэтому объем порций должен каждое десятилетие урезаться на 10%. Кроме того, стоит увеличивать свои физические нагрузки и активность.

Ранее мы писали о том, что факторы женского и мужского ожирения разные.