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3 часа назад

Микробиолог Юшина назвала пять возбудителей пищевых отравлений

Катерина Саломе

Юлия Юшина, руководитель лаборатории гигиены производства микробиологии ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова, рассказала «Газете.Ru» о серьезных болезнях, которые могут развиваться из-за пищевых инфекций. Среди них она назвала кишечную палочку Escherichia coli O157, листерию, сальмонеллу, Campylobacter jejuni и норовирус.

В Европейских странах, по словам медика, часто встречается кампилобактериоз. Campylobacter обитает в основном в продуктах из птицы и может находиться в самом сырье, поэтому при неправильном хранении продуктов на кухне может происходить перекрестное заражение, уточнила эксперт.

Как отличить кишечную инфекцию от отравления

Юшина подчеркнула, что не только бактерии, но и вирусы, могут вызывать пищевые отравления. Одним из таких является норовирус, который может присутствовать в листовых салатах, ягодах, ряде моллюсков, включая устрицы.

Отметим, что в России пока не проводится контроль за норовирусами. Но Юшина заявила о необходимости такого мониторинга.

Ранее мы писали о том, как избежать отравлений и кишечных инфекций в путешествиях.

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