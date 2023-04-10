Хирург-флеболог из ортопедических салонов "ОРТЕКА" Армен Авакян назвал несколько продуктов, способных нанести вред сосудам. Он перечислил их в интервью для "Ленты.ру".

Врач призывает избегать жареной, копченой и острой пищи. Соленые продукты, тяжелая еда и быстрые углеводы могут сделать венозную кровь вязкой, что затрудняет ее отток. Хирург рекомендует ограничить употребление выпечки, сдобы и кондитерских изделий. Пища, содержащая много сахара, часто приводит к набору веса, который негативно сказывается на венозной системе ног.

Но это не значит, что нужно полностью исключать из рациона перечисленные продукты, подчеркивает Авакян. Он советует употреблять их умеренно. Однако, сладкие газированные напитки лучше полностью исключить, особенно в жаркую погоду, отмечает он. Только обычная вода способна восстановить недостаток жидкости в организме и предотвратить загустение крови.

Специалист утверждает, что профилактика варикозной болезни начинается с корректировки образа жизни и питания. Регулярные тренировки, занятия подвижными видами спорта и прогулки способствуют работе мышц и улучшают отток венозной крови. Правильное, сбалансированное питание должно включать фрукты, овощи, зерновые, белковую пищу и растительные масла в ежедневный рацион, резюмировал специалист.

Ранее мы писали о том, какие диеты снижают риски при проблемах с сосудами.