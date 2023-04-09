Врач предупредила россиян об опасных причинах прерывистого сна

Если вы часто просыпаетесь ночью – это повод насторожиться, считает терапевт Татьяна Романенко. В беседе с Москвой 24 эксперт рассказала, почему внезапное прерывание сна должно быть поводом для обследования здоровья.

Нередко сон становится беспокойным, если в организм попадает бактериальная или вирусная инфекция. Повышение температуры тела – побочный эффект, отражающийся на качестве сна.

Что более опасно: внезапные ночные пробуждения могут быть следствием нарушения мозгового кровообращения на фоне повышения артериального давления, а также изменения в ритме работы сердца.

«Какие-то тяжелые органические заболевания головного мозга тоже могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли», — отметила медик.

По словам терапевта, с ухудшением сна нередко сталкиваются женщины во время климакса.

Ранее мы рассказывали, почему с утра вы просыпаетесь с отеками.