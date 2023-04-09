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Терапевт Романенко предупредила россиян о неожиданных причинах прерывистого сна

Если вы часто просыпаетесь ночью – это повод насторожиться, считает терапевт Татьяна Романенко. В беседе с Москвой 24 эксперт рассказала, почему внезапное прерывание сна должно быть поводом для обследования здоровья.

Врач предупредила россиян об опасных причинах прерывистого сна
© globallookpress.com

Нередко сон становится беспокойным, если в организм попадает бактериальная или вирусная инфекция. Повышение температуры тела – побочный эффект, отражающийся на качестве сна.

Что более опасно: внезапные ночные пробуждения могут быть следствием нарушения мозгового кровообращения на фоне повышения артериального давления, а также изменения в ритме работы сердца.

«Какие-то тяжелые органические заболевания головного мозга тоже могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли», — отметила медик.

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По словам терапевта, с ухудшением сна нередко сталкиваются женщины во время климакса.

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