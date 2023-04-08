Раскрыты продукты, которые способны предотвратить деменцию

Ученые из лаборатории нейроимиджинга и мозга Австралийского национального университета раскрыли продукты, предотвращающие старческое слабоумие.

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По словам экспертов, важно увеличивать в рационе дозу магния – именно он улучшает работу мозга по мере старения организма. Магнием богаты такие продукты, как зеленые листовые овощи, орехи, цельные зерна, семена и бобовые.

Поскольку от деменции не существует лекарства, специалисты рекомендуют обращаться к превентивным мерам. Согласно последним исследованиям, более высокое потребление магния в молодости, может уберечь от нейродегенеративных заболеваний к 40 годам.