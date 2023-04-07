Врач предупредила россиян о необычных последствиях ОРВИ

Врач-стоматолог Евгения Бойцова в беседе "Газетой.Ru" рассказала, какие заболевания могут развиться после ОРВИ.

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Стоматолог-ортопед и основательница клиники «Астевита» Евгения Бойцова предупредила о том, что острые респираторные вирусные инфекции могут привести к развитию разных заболеваний полости рта. В числе таких заболеваний Евгения Бойцова назвала герпес, кандидоз и гингивит.

Как объяснила врач, все дело в том, что антибиотики, которые назначают при простудных заболеваниях, нарушают микрофлору полости рта, а это, в свою очередь, может привести к развитию аллергических реакций, кандидоза и грибковых инфекций.

Основные симптомы - покраснения во рту, зуд, белый налет или отек слизистых, пузырьки на слизистой и красной кайме губ, которые появляются из-за вируса герпеса.