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2 часа назад

Психиатр Полторак объяснил потребность ставить тапочки ровно

Мира Маркина

Психиатр Станислав Полторак в беседе с RT объяснил потребность некоторых людей ровно ставить тапочки.

Психиатр объяснил потребность ставить тапочки ровно
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, все дело в акцентуации – чрезмерном усилении отдельных черт характера человека.

"Желание исправить ошибки собеседника называется эпилептоидностью", – пояснил медик.

К этому также относится желание ровно ставить тапочки или класть ручку параллельно компьютеру.

Психиатр Фомин рассказал, как общаться с психически нездоровыми людьми весной

Полторак отметил, что с людьми, которым присущи данные качества, бывает сложно общаться. Однако вместе с тем данные качества могут стать мощным ресурсом в той или иной деятельности:

"Это такие области деятельности, где нужна тщательность, четкое следование порядку, алгоритму".

Ранее "Рамблер" рассказывал, кто может столкнуться с весенним обострением.

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