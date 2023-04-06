Психиатр объяснил потребность ставить тапочки ровно

Психиатр Станислав Полторак в беседе с RT объяснил потребность некоторых людей ровно ставить тапочки.
По словам эксперта, все дело в акцентуации – чрезмерном усилении отдельных черт характера человека.
"Желание исправить ошибки собеседника называется эпилептоидностью", – пояснил медик.
К этому также относится желание ровно ставить тапочки или класть ручку параллельно компьютеру.
Полторак отметил, что с людьми, которым присущи данные качества, бывает сложно общаться. Однако вместе с тем данные качества могут стать мощным ресурсом в той или иной деятельности:
"Это такие области деятельности, где нужна тщательность, четкое следование порядку, алгоритму".
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