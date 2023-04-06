Психиатр объяснил потребность ставить тапочки ровно

По словам эксперта, все дело в акцентуации – чрезмерном усилении отдельных черт характера человека.

К этому также относится желание ровно ставить тапочки или класть ручку параллельно компьютеру.

Полторак отметил, что с людьми, которым присущи данные качества, бывает сложно общаться. Однако вместе с тем данные качества могут стать мощным ресурсом в той или иной деятельности: