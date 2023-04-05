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3 часа назад

Терапевт Хухрев назвал заболевания, провоцирующие пятна на ногтях

Мария Каткова

Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, какие заболевания провоцируют появление пятен на ногтях. Об этом сообщает "Москва 24".

Эксперт отметил, что нужно внимательно отнестись к появлению темных пятен или полос под ногтями, если человек не получал никаких травм. Это может сигнализировать о наличии меланомы.

По ногтям также можно распознать наличие других заболеваний. Если они часто ломаются, то это может быть признаком недостатка железа в организме. В таком случае у человека будут еще и выпадать волосы.

Как укрепить ногти в домашних условиях: эффективные методы

При плохом состоянии волос и ногтей также нужно проверить здоровье щитовидной железы. Этот симптом может сигнализировать о гипотиреозе или гипертиреозе. В первом случае пациент сталкивается с отеками, а во втором начинает падать вес.

При грибке ногти, наоборот, утолщаются. Вместе с этим начинается шелушение кожи и ломкость.

Ранее сообщалось о самых эффективных способах лечения грибка ногтей.

Новости,Видео,Алексей Хухрев,
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