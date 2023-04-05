Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала полезное масло, которое стоит включить в рацион пожилым людям. Об этом сообщает "Москва 24".
Соломатина посоветовала пожилым людям употреблять в пищу льняное масло. По ее словам, в нем больше всего насыщенных жирных кислот Омега-3. Они способствуют укреплению сердца и сосудов, а также предотвращают воспалительные процессы в организме. Эти жирные кислоты избавляют от бляшек и могут помочь в профилактике инсульта и инфаркта.
Омега-3 также полезны для мозга, отметила диетолог.
Еще одно преимущество льняного масла кроется в стабилизации эмоционального состояния. Полезные вещества блокируют гормон стресса, поэтому человек становится менее раздражительным.
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