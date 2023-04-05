Соломатина посоветовала пожилым людям употреблять в пищу льняное масло. По ее словам, в нем больше всего насыщенных жирных кислот Омега-3. Они способствуют укреплению сердца и сосудов, а также предотвращают воспалительные процессы в организме. Эти жирные кислоты избавляют от бляшек и могут помочь в профилактике инсульта и инфаркта.