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17 минут назад

Диетолог Соломатина назвала полезное масло для пожилых

Мария Каткова
Елена Соломатинаэксперт

Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала полезное масло, которое стоит включить в рацион пожилым людям. Об этом сообщает "Москва 24".

Соломатина посоветовала пожилым людям употреблять в пищу льняное масло. По ее словам, в нем больше всего насыщенных жирных кислот Омега-3. Они способствуют укреплению сердца и сосудов, а также предотвращают воспалительные процессы в организме. Эти жирные кислоты избавляют от бляшек и могут помочь в профилактике инсульта и инфаркта.

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Омега-3 также полезны для мозга, отметила диетолог.

"Полиненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и делают клетку более проницаемой для полезных веществ"
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Еще одно преимущество льняного масла кроется в стабилизации эмоционального состояния. Полезные вещества блокируют гормон стресса, поэтому человек становится менее раздражительным.

Ранее сообщалось, что врач раскрыла внезапную пользу зеленого горошка для пожилых.

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