Аллерголог, гастроэнтеролог и гепатолог Елена Манило рассказала о том, какие негативные последствия может нести длительная аллергия. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт перечислила симптомы, которые сопутствуют аллергии: зуд, чихание, заложенность носа и раздражение глаз. Так, чаще всего страдают глаза и нос, так как они непосредственно контактируют с аллергенами.

Если аллергия длится довольно долго, то она может перетечь в осложнения в виде ринита, конъюнктивита и астмы.

"Астма с такими серьезными симптомами как тяжелый кашель и удушье"

Кроме того, аллергия вредит иммунитету в целом, что может быть опасно в период весенних вирусных заболеваний.