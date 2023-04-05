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Аллерголог Манило рассказала о последствиях длительной аллергии

Аллерголог, гастроэнтеролог и гепатолог Елена Манило рассказала о том, какие негативные последствия может нести длительная аллергия. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт перечислила симптомы, которые сопутствуют аллергии: зуд, чихание, заложенность носа и раздражение глаз. Так, чаще всего страдают глаза и нос, так как они непосредственно контактируют с аллергенами.

Три вопроса доктору о накопительной и сезонной аллергии

Если аллергия длится довольно долго, то она может перетечь в осложнения в виде ринита, конъюнктивита и астмы.

"Астма с такими серьезными симптомами как тяжелый кашель и удушье"

Кроме того, аллергия вредит иммунитету в целом, что может быть опасно в период весенних вирусных заболеваний.

Ранее сообщалось, что аллерголог рассказала, кому опасно отдыхать на море.

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