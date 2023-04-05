Аллерголог Манило рассказала о последствиях длительной аллергии
Аллерголог, гастроэнтеролог и гепатолог Елена Манило рассказала о том, какие негативные последствия может нести длительная аллергия. Об этом сообщает "Газета.ру".
Эксперт перечислила симптомы, которые сопутствуют аллергии: зуд, чихание, заложенность носа и раздражение глаз. Так, чаще всего страдают глаза и нос, так как они непосредственно контактируют с аллергенами.
Если аллергия длится довольно долго, то она может перетечь в осложнения в виде ринита, конъюнктивита и астмы.
"Астма с такими серьезными симптомами как тяжелый кашель и удушье"
Кроме того, аллергия вредит иммунитету в целом, что может быть опасно в период весенних вирусных заболеваний.
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