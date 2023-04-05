Девушка приняла беременность за камни в почках и неожиданно родила

«Я почувствовала, что мне нужно в туалет, но снова заснула, так как мне не хотелось вставать. Спустя десять минут я снова проснулась, но уже чувствовала себя так, как будто попала в ДТП. Раньше никогда не испытывала ничего подобного, — вспоминает она. — Как оказалось позже, у меня начали отходить воды. Боль в ребрах усиливалась. Я решила разбудить мать, потому что не понимала, что происходит».