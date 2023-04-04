Курение и генетика могут стать причинами развития рака гортани. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил отоларинголог-хирург «Европейского медицинского центра» Жан-Рене Милье.

Курение, утверждает врач, особенно в сочетании с алкогольными напитками, — основной провокатор развития онкологического заболевания. Для некурящих людей риск заболевания возрастает в случае, если они являются работниками химических предприятий, добавил он.

Также Милье подчеркнул важность влияния генетики. Если в семье человека у представителей прошлый поколений семьи был диагностирован рак гортани, эксперт советует быть более осмотрительными.

Чувство дискомфорта в гортани и осиплость голоса — первые симптомы рака гортани, заявил медик. Также указывать на заболевание, по его словам, могут ощущение инородного тела в горле, иногда быстрая утомляемость голоса.

Ранее мы писали о том, что врач раскрыл частую ошибку, повышающую риск рака в пять раз.